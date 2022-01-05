القبض على لص سرق مدير حسابات مخبز بلدي بالإكراه في القاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" عقب ارتكابه واقعة سرقة مبلغ مالى من مدير حسابات مخبز بلدى كـرهـاً عنـه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وكذا مزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "المغافلة" وأقر بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على هواتفهم المحمولة ، واتهموه بالسرقة وقرروا بـعـدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.