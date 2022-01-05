فى قبضة الأمن.. عصابة من 10 أفراد تسرق المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد الأسلحة النارية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من صاحب شركة مقاولات مسند لها أعمال إنشاءات بدائرة القسم، وخفير بذات الموقع بقيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء على 700 لفة سلك كهربائى من داخل أحد المستودعات داخل الموقع "محل حراسة الثانى"، كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة نارية، وفروا هاربين مُستقلين سيارة "نقل" .

كشفت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة 10 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط 408 لفات سلك كهربائى، ومبلغ مالى لدى عميلهم "سيئ النية".

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وواقعة سرقة 89 لوح خشب من موقع آخر تحت الإنشاء بدائرة القسم، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع باقى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.