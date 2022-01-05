ارتكبوا 9 وقائع .. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالمعصرة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن.

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما مفك، أجنة حديدية.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "التسلق، كسر الشباك" وإعترفا بإرتكاب عدد (9) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ، وجهاز كاسيت وجهاز DVD وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.