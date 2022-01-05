بحثا خدمة المسلمين هناك.. الإمام الأكبر يلتقي السفير المصري الجديد لدى صربيا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، السيد السفير باسل صلاح، سفير مصر الجديد في صربيا، وذلك لاستعراض استراتيجية الأزهر لخدمة مسلمي صربيا.

وتناول اللقاء؛ الحديث عن جهود الأزهر في مجال تدريب الأئمة والوعاظ، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لمعالجة القضايا التي تهم كل مجتمع وفقا لطبيعة التحديات التي تواجهه، ودور الطالب الوافد والمبعوث الأزهري في التعريف بوسطية الإسلام ونشر صحيح الدين، وما يمكن أن يقدمه الأزهر لخدمة مسلمي صربيا.

من ناحية اخرى أعرب أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تقديره لسرعة تجاوب المركز الطبي المصري الذي أنشأه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ جوبا عاصمة جنوب السودان، مع الحالة الإنسانية الخاصة بوالدة إحدى الطالبات الوافدات للدراسة بجامعة الأزهر من تلك الدولة، وذلك بعد مطالبة فضيلة الإمام الأكبر المركز لتبني حالة هذه الأم؛ حفاظا على مستقبل الطالبة، التي كانت مجبرة على ترك الدراسة والعودة لبلدها لرعاية والدتها.

كانت الطالبة سهام أباكار إدريس، الطالبة بجامعة الأزهر، والوافدة من دولة جنوب السودان، قد ناشدت فضيلة الإمام الأكبر بالموافقة على تأجيل دراستها لتتمكن من العودة إلى بلدها لرعاية والدتها المريضة، وهو الطلب الذي لاقى استجابة فورية من فضيلته بأن وجَّه المختصين في الأزهر للتواصل مع المركز الطبي المصري في جوبا مباشرة للتدخل وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لوالدتها، وقد جاءت استجابة المركز بسرعة على القيام بهذه المهمة الإنسانية على الوجه الأكمل، ما أعطى للطالبة الفرصة لاستكمال دراستها والاطمئنان على والدتها.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده في دعم المجال الطبي وغيره من المجالات الإنسانية بالدول الأفريقية الأكثر احتياجا، ما كان له عظيم الأثر في إعادة مصر إلى عمقها الإفريقي، وتعزيز مكانتها في نفوس أبناء القارة الإفريقية.