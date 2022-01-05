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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصومال يوقع اتفاقية تعاون بقيمة 185 مليون دولار مع برنامج الغذاء العالمي

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي، عبدالوهاب أوغاس خليف، بممثل برنامج الأغذية العالمي في الصومال الخضر دالوم.


وبحسب بيان عبر نشرت وكالة أنباء السعودية الرسمية نسخة منه، فقد جرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين الصومال وبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 185 مليون دولار. 

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وأكد الوزير الصومالي خلال اللقاء على تنفيذ البرنامج الوطني لدعم الفئات الضعيفة, وكذلك الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، داعيًا جميع وكالات الإغاثة إلى توسيع استجابتها لآثار الجفاف في بلاده. 

دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، اليوم ، قادة المجلس الاستشاري الوطني الصومالي لتنظيم جدول زمني لاستكمال العملية الانتخابية يلتزم به رؤساء الولايات الأعضاء.


وحث سوان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية - المجلس لتصحيح أوجه القصور، وجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ومصداقية، مؤكدا مواصلة الدعم للمجلس من أجل تنفيذ اتفاقيتي 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021 .. مؤكدا أن المجلس يعتبر المحرك الرئيسي للعملية الانتخابية.

الصومال برنامج الغذاء العالمي دعم المجلس الاستشاري الإغاثة

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