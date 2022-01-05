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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة طنطا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة طنطا يهنئ
رئيس جامعة طنطا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، التهنئة للكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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جاء ذلك خلال زيارته لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمطرانية طنطا وتوابعها لتقديم التهنئة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الدكتور محمود ذكى عن تمنياته بأن يحفظ الله مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها الأمن والأمان، وان يعيد الله على الأخوة الأقباط أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

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من جانبه أكد نيافة الأنبا بولا عن عمق مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة "مسلمين ومسيحيين"، وهذا ما شهدته مصر على مر العصور، موجهًا الشكر لرئيس جامعة طنطا لحرصه الدائم على مشاركة إخوته المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائماً وأبداً رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.

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