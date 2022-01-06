إصابة 5 أشخاص في تصادم 2 توك توك بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم 2 توك توك بمدينة البداري بأسيوط وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعي .

تلقت مديرية أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد تصادم 2 توك توك اثناء سيرهما بأحد شوارع المدينة .

اسفر الحادث عن إصابة كلا من " علاء محمد محمود 45 عاما ، و نجله محمد 11 عاما ، و مجدى محمد اسماعيل 59 عاما مقيمين البدارى ، و حسن محمد سليمان 65 عاما ، و ناصر أبوضيف محمد 48 عاما ، مقيمان قرية العتمانية وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.