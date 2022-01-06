بيبصوا على اللحم.. نيكول سابا: قررت الابتعاد عن المشاهد الجريئة.. فيديو

ردت الفنانة نيكول سابا، على تساؤل: “زواجها من يوسف الخال سبب ابتعادها عن المشاهد الجريئة في الأعمال الفنية التي تشارك فيها”.

وقالت نيكول سابا في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" زواجي من يوسف الخال لا يعتبر سبب ابتعادي عن المشاهد الجريئة ".



وتابعت نيكول سابا :" في اختياراتي في التمثيل بحب أبتعد عن المشاهد الجريئة "، مضيفة:" مفهوم الحرية في العالم العربي غير مظبوط ولو واحدة لابست كات بيبصوا على اللحم ".



وأكملت نيكول سابا:" قررت الابتعاد عن المشاهد الجريئة حتى من قبل زواجي، وزوجي فنان وعارف إن شغلتي التمثيل ".



