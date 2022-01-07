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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عز البرد.. ميريهان حسين تشارك كواليس حكاية "وأنسى روحي وياك"

صدى البلد

شاركت الفنانة ميريهان حسين صورا من كواليس تصوير حكاية “وأنسى روحي وياك” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “رغم ان ظروف تصوير المسلسل دا كانت صعبة اوي في ايام البرد الشديد جدا و ساعات التصوير الطويلة بس ردود افعالكم الجميلة هونت عليا كل التعب.. مبسوطة اوي ان حكاية وانسى روحي وياك عجبتكوا و شخصية قمر فاجئتكو .. شكرًا على كل كلمة حلوة و شكرًا على التشجيع و التقدير .. بحبكو جدًا و يارب اقدملكم اعمال تعجبكو دايما ❤️”.

 

ونالت ميريهان حسين ردود فعل ايجابية عن دورها في المسلسل، وتجسيدها لشخصية “قمر” ومن أبرز ردود الفعل التي جاءت: تمثيلك يجنن - أبدعتي - بالتوفيق.
 

يذكر أن الحكاية السادسة "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

ميريهان حسين حكاية وانسي روحي وياك

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