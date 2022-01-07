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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبوابنا مفتوحة لكم .. رئيس فيفا يهنئ جمال علام برئاسة اتحاد الكرة

جمال علام
جمال علام

أرسل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يهنئه فيه بفوز قائمته في الانتخابات التي أجريت أمس الاول الأربعاء، وتسلمه رئاسة اتحاد الكرة.

وقال إنفانتينو - في رسالته لجمال علام - "أرجو أن تتقبلوا أحر تحياتي وأخلص التهاني عن انتخابكم رئيسًا لاتحاد الكرة المصري، وبناءً على معرفتي بكم وأسلوب قيادتكم وشغفكم وخبراتكم كرئيس سابق لاتحاد الكرة، سيكون لذلك تأثير مهم على تطوير لعبتنا الجميلة في مصر".

وأضاف رئيس فيفا: "يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة الفيفا لتحقيق أهدافكم، وستظل أبواب الفيفا مفتوحة دائما أمامكم لمناقشة ما ترغبون به لصالح رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها".

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