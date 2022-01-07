أبرزها التدريب على التفكير التصميمي.. خدمات مكتب الحاضنات التكنولوجية بحلوان

أعلن مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان عن خدماته، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية.



حيث يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:

تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان

توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة

تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة

إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية

التشبيك مع الأفراد و جهات الإستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة

التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية

التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة

وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى :

التدريب علي التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية

تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لإستكشاف رواد الأعمال الواعدين.

كما تتمثل خدمات ما بعد الإحتضان فى :

• التسويق للشركات الناشئه وما تقدمه من سلع وخدمات.

• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات .