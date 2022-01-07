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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. وزير الخارجية: متشبّثون بالمسار الديمقراطي والحركة الديمقراطية

وزير خارجية تونس
وزير خارجية تونس

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي، أنّ علاقة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية جيّدة، نافيا أن يكون هناك أي تأزم مع أمريكا و"العلاقات طيّبة والتشاور والتعاون متواصل، وكانت هناك تساؤلات إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تدابير استثنائية وتمّ الإجابة عنها والتفاعل معها دون الخضوع إلى أي ضغوطات التي ترفضها تونس"، وفق تعبيره.

وشدد الجرندي في مؤتمر صحفي له  علي أنّ تونس متشبّثة بالمسار الديمقراطي والحوكة الديمقراطية وضمان الحريات وآليات الديمقراطية، مبيّنا أنّ تونس تمر بمرحلة استثنائية وستنتهي بعد استكمال خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وأنّ الإجراءات المعلن عنها في 25 جويلية كانت مستندة إلى الدستور وكانت لتصحيح المسار، وفق تقديره.

وأضاف أنّ الإجراءات كانت محلّ ترحاب ولم تؤثر على علاقات تونس مع الدول الخارجية ولا يوجد أي مقاطعة للدولة التونسية.

وأشار  إلى أنّ الاتحاد ألاوربي أنجز سبر آراء خاص به أثبت رضاء التونسيين على الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو ، بنسبة 92%.
 

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