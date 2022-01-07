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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق البحرين يحرز لقب المرحلة السادسة في رالي داكار

صدى البلد

حقق أورلاندو تيرانوفا سائق فريق البحرين ريد إكستريم لقب المرحلة السادسة اليوم، مع وصول رالي داكار إلى منتصف الطريق في الرياض. 

ويقود السائق الأرجنتيني مع مساعده الإسباني داني أوليفيراس واحدة من سيارات الفريق برودرايف هانتر.

 وجاء أسرع بفارق دقيقة واحدة و 6 ثوانٍ عن السويدي ماتياس إيكستروم في المرحلة السادسة ومسافتها 348 كم وبذلك واصل صعوده إلى المركز السابع للترتيب العام للرالي.

وتأكدت نوعية جودة قيادة تيرانوفا من خلال حقيقة أنه كان أسرع اليوم بأكثر من ست دقائق من ناصر العطية الذي عزز تقدمه في المركز الأول، على الرغم من تسجيله الزمن العاشر الأفضل في المرحلة. وحل سائق فريق البحرين ريد إكستريم الآخر الفائز برالي داكار مرتين ناني روما ومساعده أليكس هارو في المركز الخامس في المرحلة بسيارة برودرايف هانتر.

وكان يوماً محبطاً بالنسبة لسيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات، الذي فقد بعض الوقت في الملاحة لكنه أكمل النصف الأول من داكار في المركز الثالث بشكل عام جنباً إلى جنب مع مساعده فابيان لوركين بسيارة برودرايف هانتر.

وكان سيباستيان على بعد دقيقة واحدة و 31 ثانية فقط من السعودي يزيد الراجحي الذي تخلف عن المتصدر العطية بفارق 48 دقيقة و 54 ثانية مع وصول الرالي إلى منتصفه ومع ست مراحل متبقية ومسافة ما يقرب من 2000 كيلومتر للمنافسة، عندما يقوم فريق البحرين ريد إكستريم بإعادة بناء السيارات استعدادا لبقية الرالي.

ولا يزال أمام المتسابقين ست مراحل أخرى قبل العودة إلى مدينة جدة بمسافة تصل إلى 2179 كم، وهي مسافة مماثلة للقيادة من مدينة باريس إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب.

البحرين المغرب الأرجنتين الرياض ناصر العطية رالي داكا

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