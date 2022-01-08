اليمن.. انتهاء مهلة ألوية العمالقة للحوثين للانسحاب من مديرية عين

انتهت منذ قليل المهلة التي حددتها ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، لمليشيات الحوثي للانسحاب من مديرية عين بشبوة، وذلك بعد ساعات من تحرير مركز مديرية بيحان.

وكانت العمالقة قالت في وقت سابق إنه في حال عدم انسحاب مليشيات الحوثي سوف تبدأ "حملة جوية وبرية مركزة وبالتنسيق مع التحالف العربي لدكها وتدميرها في مديرية عين وطردها بالقوة، وقد أعذر من أنذر".

وأعطت ألوية العمالقة، مساء الجمعة، مهلة من 6 ساعات لمليشيات الحوثي في الانسحاب من مديرية عين للانسحاب الفوري أو سوف يتم بدء العملية العسكرية البرية.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض الوزير العولقي، تحرير مركز مديرية بيحان "مدينة العليا" من قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأشاد الوزير بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمعارك التحرير، منوها بأهمية المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان.

وفي مطلع يناير الجاري أطلقت ألوية العمالقة الجنوبية عملية "إعصار الجنوب" لطرد مليشيات الحوثي من مديريات شبوة الغربية، حيث حررت في المرحلة الأولى مديرية عسيلان بالكامل على الحدود من مأرب اليمنية.