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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات .. تعرفي على موضة شتاء 2022

موضة شتاء 2022
موضة شتاء 2022

تهتم دائما السيدات والفتيات مع بداية كل موسم بمتابعة أحدث صيحات الموضة ، تعتبر موضة شتاء 2022 هي  قطعة التايير من الموديلات التقليدية التي لا تخلو منها خزانة ملابس كل سيدة خاصة ممن يتطلب طبيعة عملهن ذلك مثل العمل في المؤسسات الكبرى والبنوك، حيث يكون مناسب للاجتماعات الرسمية والمقابلات الهامة، وعلى الرغم أن موديل التايير من القطع التقليدية إلا أن الاختلاف في التفاصيل هو الميزة المهمة.
وتقول الفاشون بلوجر رنا عبداللطيف أكثر ماظهر مع بداية فصل الخريف الألوان الترابية في الجاكيت، وكانت الجيب من القماش الصوف أو التريكو السادة بما يتناسب مع الجاكيت.

وأضافت تكون على الأغلب موديلات مكملات الموضة المناسبة التي تنتمي إلى الفئة الرقيقة ذات الملامح الأنثوية تتناسب مع التايير، ويجب ألا ننسى أن الجاكيت ذو اللون الأسود سيظل موضة تتربع على عرش الموضة ولا يمكن أن تختفي مهما حدث ويمكن معها تنسيق العديد من الوان البلوزة أو القميص.

وأضافت الفاشون بلوجر، ولإطلالة أكثر أناقة وتميز يمكننا الاستعانة بأحد موديلات البروش لتوضع على لياقة الجاكيت لمنحه لمسة انيقة وفخمة.
وللمحجبات يكون ارتداء الحجاب بربطة الاسبانش هو الأفضل أو الاعتماد ان يكون داخل الجاكيت حتى لا يخفي ملامح التصميم، ويكون ملائم انواع الحجاب ذات القماش السادة أكثر من المنقوش.


وأوضحت أنه يجب أن يتكون من بليزر وتنورة من نفس نوع القماش والخامة، ويختلف اختياره وفقًا للمناسبة التي سيتم ارتداؤه فيها، فإذا كان الهدف منه هو الظهور بإطلالة رسمية يجب اختيار ذلك التصميم الذي يحدد الخصر ويبرز الساقين بشكل متناسق، مع البليزر المنسق بنفس شكل التنورة، وقدمتها العديد من دور الأزياء العلمية بأشكال وتصميمات مختلفة.

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موضة شتاء 2022 احدث صيحات الموضة اخبار الموضة التايير الجاكيت

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