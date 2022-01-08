عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان ألف مسكن يطالبون المسئولين بعمل صيانة لكشافات الإضاءة بالمنطقة

كشافات الاضاءة
كشافات الاضاءة

أرسل القارئ كرم الجوهري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من تعطل بعض كشافات الإضاءة بعد تركيبها بالشارع الذي يسكن به.

وقال الجوهري في شكواه: نرجو الاهتمام بعمل صيانة بالكشافات التي تم تركيبها بشارع إسماعيل الفنجرى بالألف مسكن حيث إنه بعد تركيبها وجد أن عدداً كبيراً منها يحتاج لصيانة لعدم الإضاءة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

أعمال صيانة كشافات الاضاءة حل مشاكل المواطنين الف مسكن المتابعة المستمرة خدمة المواطن

ترشيحاتنا

أسماء أشهر الملكات الفرعونية في الحضارة المصرية

استعدادا لمنتدى شباب العالم.. مناقشة تأثير "كورونا" على أهداف التنمية المستدامة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون

بوتين يبحث مع قادة بيلاروسيا وأرمينيا سبل وقف التوتر في كازاخستان

الاتحاد السكندري يتعاقد مع ديارا مدافع منتخب الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

السعودية.. متحدث الصحة: الوضع أمن من الجانب التعليمي والصحي

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء تعلمها القيادة.. موظفة تطيح بطالبتين داخل جامعة القاهرة

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ