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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدء فعاليات إعلان جائزة ساويرس الثقافية بعزف السلام الوطني

صدى البلد

بدأت منذ لحظات فعاليات الاحتفال بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ17.

وانطلقت فعاليات إعلان الجوائز بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

تقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمشاركة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة أمينة خليل، وعدد من الفنانين والمثقفين. ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة نوران أبو طالب، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي تأتي في إطار الاحتفاء بالأعمال الفائزة هذا العام.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم. وقد تضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي: " أنا أروى يا مريم " لـ “أريج جمال"، "ستة أرواح تكفي للهو " لـ “دعاء إبراهيم"، " لون متالي للغرق " لـ “ضحى صلاح"، " سمك برتقال حشيش " لـ “هدى عمران"، و"اللقاء الأخير" لـ “يوسف نبيل".

وفي المجموعة القصصية؛ تضمن القائمة القصيرة، بحب الترتيب الأبجدي مجموعات "ست زوايا للصلاة " لـ "أميرة بدوي"، "رؤى المدينة المقدسة" لـ "أميمة صبحي"، "نابليون والقرد" لـ"محمد عبد الله سامي"، "دمية خشب" لـ "سعاد محمد التهامي"، "رأس مستعمل للبيع" لـ "شيرين فتحي".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب كالتالي: "حظ أفضل المرة القادمة" لـ "حابي سعود"، "حارس باب البحر" لـ"حازم مصطفى"، " أربعة أيام ويوم " لـ "سلمى عباس"، "أحزان نادين السبعة " لـ "فادي جمال عطا الله".

تلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1304 أعمال في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، لتزداد بذلك فروع الجائزة في دورتها السابعة عشرة إلى 7 فروع في مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. كما تم تعديل فرع النقد الأدبي خلال هذه الدورة ليشمل السرديات الأدبية والفنية من أجل إتاحة المجال للمزيد من الأعمال الإبداعية غير الروائية، والتي تشمل السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، والمدونات التاريخية، والكتابات النقدي والصحفية.

جائزة ساويرس جائزة ساويرس الثقافية لاحتفال بجائزة ساويرس الثقافية نوران أبو طالب إلهام شاهين

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