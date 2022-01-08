أحمد موسى: وفود 196 دولة تشارك في منتدى شباب العالم.. فيديو

تطبيق الإجراءات الاحترازية..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وفود من 196 دولة ستشارك في فعاليات منتدى شباب العالم .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هذا الأمر يظهر مكانة وأهمية منتدى شباب العالم، وصوت شباب العالم ينطلق من مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر لديها القدرة التنظيمية لتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة رغم جائحة كورونا ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر نظمت المنتدى وطبقت كافة الإجراءات الاحترازية وكل المشاركين في المنتدى حصلوا على لقاح كورونا ويتم إجراء مسحات كورونا للمشاركين، مع التزام تام بالاجراءات الاحترازية ".

