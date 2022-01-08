عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي جديد لـ داني ألفيس مع برشلونة في الدوري الإسباني

داني ألفيس
داني ألفيس

تعادل فريق برشلونة مع نظيره غرناطة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد، اللاعب الهولندي لوك دي يونج بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها البرازيلي داني ألفيس من الجهة اليمنى.

وحقق داني ألفيس رقمًا قياسيًا بمشاركته مع برشلونة في تلك المباراة، وأصبح أكبر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني، يشارك في مباراة مع الفريق في بطولة الدوري الإسباني، في عمر 38 عامًا و247 يومًا، متفوقًا على بينتو حارس مرمى الفريق السابق، الذي شارك أمام أتلتيكو مدريد في عام 2014، عندما كان يبلغ 38 عامًا و130 يومًا.

وعاد داني ألفيس لصفوف برشلونة بعد نهاية عقده مع ساو باولو، وذلك بعد رحيله عن الفريق بأكثر من 5 أعوام.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة بطولة الدوري غرناطة فريق برشلونة بطولة الدوري الإسباني داني ألفيس

موضوعات متعلقة

تشيلسي يتأهل للدور الرابع في كأس الاتحاد بفوزه على تشيسترفيلد 5-1

التراجع مستمر.. برشلونة يتعادل مع غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في الشوط الأول

تقارير: صدمة في السنغال لإصابة ميندي وكوليبالي بـ كورونا قبل أمم أفريقيا

سقوط مريع للاعب في الدوري القطري أمام المرمى .. شاهد

ديمبلي يقود تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

رسميًا.. إنسيني ينتقل من نابولي لـ تورنتو الكندي

مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي برباعية في شباك سويندون

ترشيحاتنا

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه..غدا

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب

أعراض جديدة لمتحور أوميكرون تظهر على الأطفال.. تعرف عليها

رئيس اتحاد الناشرين العرب: معظم الكتب بكليات الطب والهندسة والمدارس الدولية مزوّرة|فيديو

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ريال مدريد ضد فالنسيا.. بنزيما يمنح الملكي التقدم بالشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتلقى نبأ وفاة شقيقه على الهواء.. فيديو

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

فيديو

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ