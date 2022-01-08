رقم قياسي جديد لـ داني ألفيس مع برشلونة في الدوري الإسباني

تعادل فريق برشلونة مع نظيره غرناطة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد، اللاعب الهولندي لوك دي يونج بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها البرازيلي داني ألفيس من الجهة اليمنى.

وحقق داني ألفيس رقمًا قياسيًا بمشاركته مع برشلونة في تلك المباراة، وأصبح أكبر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني، يشارك في مباراة مع الفريق في بطولة الدوري الإسباني، في عمر 38 عامًا و247 يومًا، متفوقًا على بينتو حارس مرمى الفريق السابق، الذي شارك أمام أتلتيكو مدريد في عام 2014، عندما كان يبلغ 38 عامًا و130 يومًا.

وعاد داني ألفيس لصفوف برشلونة بعد نهاية عقده مع ساو باولو، وذلك بعد رحيله عن الفريق بأكثر من 5 أعوام.