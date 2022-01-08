الدوري الإسباني.. ريال مدريد يدك شباك فالنسيا وينفرد بالصدارة

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبير على حساب فالنسيا بأربعة أهداف دون رد في الجولة العشرين من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 43 من ركلة جزاء تحصل عليها كاسيميرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي.



وسجل فينيسيوس جونيور هدف ثان في الدقيقة 52، بعد عمل مشترك بينه وبين بنزيما لتصل الكرة اليه أمام المرمى ليسددها في الشباك.



وفي الدقيقة 61 عاد فينيسيوس جونيور وسجل الهدف الثالث للملكي، في حين سجل جونزالو جويديس هدف فالنسيا في الدقيقة 77.



وسجل كريم بنزيما هدف رابع في الدقيقة 87 بعد كرة عرضية من فيرلاند ميندي استلمها بنزيما ثم سدد كرة رائعة في الشباك، لينتهي اللقاء برباعية مقابل هدف.



ورفع ريال مدريد رصيده الى 49 نقطة في صدارة الترتيب العام، وبفارق 8 نقاط مؤقتاً عن إشبيلية، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.