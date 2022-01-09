موقفه مش طبيعي.. ميدو: مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالرحيل إلى التعاون السعودي

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، رسالة قوية لمصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل إلى التعاون السعودي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى فتحي طلب الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى التعاون السعودي، وموقفه وطلبه غريب بالنسبة لي، فكيف لا يقف مع الزمالك في وقت النادي يعاني فيه من إيقاف القيد أي أن رحيل مصطفى فتحي سيمثل أزمة في الزمالك، فالنادي لن يكون قادرا على تعويضه".



أضاف: "أقول لمصطفى فتحي اصبر على الأقل 6 أشهر والزمالك يستحق منك أن تصبر وتقف بجانبه فالنادي خيره عليك، والسبب في ظهورك بشكل مميز"



وختم حديثه قائلا: "مصطفى فتحي تأثيره ظهر جليا خلال هذا الموسم مع الزمالك ورحيله سيكون مؤثرا لذلك أطالبه بالصبر والوقوف بجانب الزمالك وسوف تحصل على جميع مستحقاتك من النادي والنادي سينهي أزمة مستحقات اللاعبين في أقرب وقت"

