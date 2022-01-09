عضو مجلس مدينة ألمانية عن منتدى شباب العالم: يناقش قضايا تمس العالم بأكمله.. فيديو

علق حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدن هاوزن الألمانية، على مشاركته في منتدى شباب العالم، قائلا: "منتدى شباب العالم يناقش قضايا هامة تمس العالم أجمع".

وأعرب "خضر"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، عن سعادته الكبير بحضور النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، للاستفادة من الخبرات والأفكار التي تطرح خلال الجلسات ووش العمل.

وأشار: "حضرت ورشة عمل خاصة بمبادرة حياة كريمة، وأشعر أن هناك جدية في التعامل مع الموضوع من قبل الدولة، لاسيما وأن المشروع لا يقل أهمية عن مشروع السد العالي"، لافتا: "من المهم أن تحل الدولة مشكلة البنية التحتية وفي نفس الوقت تحل مشاكل تمس حياة الإنسان بشكل مباشر داخل الدولة، بجانب تمكين المرأة وحماية القاصرات، وكل المبادرات التي قدمتها الدولة تعمل في نفس الوقت لخدمة المواطن المصري".

وأضاف حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدن هاوزن الألمانية، أن حضوره للنسخة الحالية للمنتدى هي الثانية له بشرم الشيخ، متابعا أنه يأمل أن تستفيد الدول بأكبر قدر ممكن في الأيام المقبلة من خلال المنتدى".