كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تبدأ امتحانات الترم الأول.. لا دخول لغير المطعمين ضد كورونا.. وتقسيم الطلاب على فترات لمنع التكدس

عميد كلية الحاسبات جامعة حلوان: تحليل PCR شرط الدخول لغير المطعمين

جامعة حلوان تقسيم الطلاب على عدة فترات بالامتحانات لمنع التكدس

تقليل عدد الطلاب داخل اللجان

بدأت كليات جامعة حلوان الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول ، وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، إن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022، اليوم الأحد.

وكشف عن موقف الطلاب غير المطعمين وغير الراغبين فى تلقى التطعيمات بشأن دخولهم الى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 / 2022.

وصرح الدكتور إمام فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم السماح بدخول الامتحانات للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان، أن غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يتم دخولهم الامتحانات، وأنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على جرعة واحدة على الأقل لكي يتم السماح له بدخول الامتحانات والجامعة.

وأكد على أن الكلية سوف تقوم بهذا بلا أدنى مواربة ولن يتم السماح بأي أعذار بهذا الشأن، موضحا أنه تم تقسيم الطلاب على عدة فترات بالامتحانات فترة صباحية من الـ 9 صباحا وفترة مسائية من 1 ظهرا و فترة مسائية ثالثة ببعض الكليات منعا للتكدس، كما أن هناك فترة ثالثة بأغلب الكليات، كما تم تقسيم الفرق بالكليات بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة.

ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة حديثة تثبت عدم الإصابة كورونا، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم.

كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات في حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم ، و تم تجهيز عيادات بالجامعة و عربات اسعاف متنقلة لمساعدة الطلاب فى حال إصابة أى طالب بوعكة صحية أو ظهور أعراض على أى طالب .

وقد تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان كم تم تجهيز الية لتعقيم اللجان بين الفترات و بصفة مستمرة حرصا على سلامة الطلاب .

كما أكدت كافة الكليات على الطلاب بضرورة مغادرة الجامعة فور انتهاء الامتحان الخاص بهم منعا للزحام و التكدس وذلك حرصا من الجامعة على سلامة طلابها .

جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، كان أعلن أن العام الدراسي بدأ في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

كما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.