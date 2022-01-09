وزير الاتصالات الأسبق: التحول الرقمي يساعد على إتخاذ القرار في الوقت المناسب

قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق، إن عملية التحول الرقمي تهدف للاستفادة من المعلومات التي يتم جمعها، موضحا أن جزء مهم من هذه العملية هو كيفية جمع تلك المعلومات، ثم تحليل هذه المعلومات.

وأشار "نجم" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، إلى أن هذا التحليل يساعد في اتخاذ القرار، لأنه يكشف عن الفجوات والتطور والتحسن في كل جزئية، وهو ما يساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأضاف “نجم” أن عملية التحول الرقمي هو مشروع قومي وضعت له الدولة الاستراتيجيات الخاصة به، وتحولت هذه الاستراتيجيات لمشاريع يتم تنفيذها في الوقت الحالي، موضحًا أن هناك حوالي 200 خدمة مطروحة على منصة مصر الرقمية وتسعى الوزارة لإيصالهم إلى حوالي 550 خدمة يتم تقديمها رقميًا في عام 2023.

وأشار إلى أن الإعلام له دور أساسي في تعريف الناس بأهمية التحول الرقمي ووضعهم في موضع المسؤولية، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة ذهبية بوجود إرادة سياسية ووجود رئيس مقتنع تمامًا بأهمية استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في إحداث تطوير وتنمية مستدامة بصفة أساسية.