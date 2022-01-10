خبير اقتصادى: يجب تسويق المناطق الصناعية للمستثمرين بالخارج

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، إن الاقتصاد المصري كان من الإقتصادات القليلة حول العالم التي حققت معدلات نمو خلال ازمة كورونا نتيجة لبرنامج الاصلاح الإقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية .

وأوضح محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن برنامج الاصلاح الإقتصادي سبق كورونا بنحو 5 سنوات وما صاحبه من ضخ في مشروعات وانخفاض في معدلات البطالة وهو ما جعل الاقتصاد يحقق معدلات نمو مقبولة.

المناطق الصناعية

وتابع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية للمحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة نحتاج إلى رفع نسبة القطاع الصناعى فى الناتج المحلي للبلاد من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل فى السوق المصرى وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية ومنحها العديد من الحوافز و الإعفاءات الضريبية.

وأشار محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية الى ضرورة أنه يجب تسويق المناطق الصناعية للمستثمرين بالخارج سواء من جانب وزارة الخارجية او الوزارات المختصة ، وتنشيط مكاتب التمثيل التجاري وإقامة معارض خارجية.

وأوضح عبد الوهاب ، أن التوجه نحو الاستثمار فى القطاع الصناعى أصبح مهم حيث أنه لفترة كبيرة كان الإستثمار مركز فى قطاع العقارات لتحقيق الربح السريع وهو ليس قطاع منتج، وحقيقي ان العقار سيد الملاذات ، ولكنه يعاني حاليا من ازمة في السيولة وكثير من الشركات لم يعد انتاجها مناسب للسوق،.