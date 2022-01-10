تفاصيل البرنامج الإعلامي للمنتخب الوطني اليوم الاثنين

يحضركارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفراعنة مع نيجيريا مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني .

وجاء البرنامج الإعلامي للمنتخب الوطني ليوم الاثنين 10 يناير 2022

12:15 م ( 1:15 ظهرًا بتوقيت القاهرة) مؤتمر صحفي قبل مباراة نيجيريا لكارلوس كيروش المدير الفني ومحمد صلاح كابتن المنتخب الوطني بستاد رومدي الذي يستضيف مباراة نيجيريا ومصر.

5:00 م ( 6:00م بتوقيت القاهرة) تدريب المنتخب الوطني بملعب سيناج ويسمح لوسائل الإعلام بالحضور ال 15 دقيقة الأولى .

ووصلت بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى مدينة جاروا بالكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا 2022 بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد إصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.