50 ألف جنيه للمركز الأول .. الأوقاف تطلق مسابقة "أفصح الخطباء"

أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين مسابقة "أفصح الخطباء"، وتهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب المتميزة في مجال الخطابة، وأوسعهم ثقافة، وأكثرهم قدرة على الإيجاز غير المخل، والمواءمة بين اللفظ والمعنى، مع وضع الدليل في موضعه، وأحسنهم إشارة وألطفهم عبارة، وأدقهم تعبيرًا عن معناه، وأقواهم سليقة، وأقربهم طريقة، وأدقهم مراعاة لحال المخاطبين.

وأعلنت الوزارة أن الاختبار في هذه المسابقة على النحو التالي:



أولا: التحريري ويشمل ..

1- كتاب فن الخطابة بين الماضي والحاضر، والكتاب متاح بمكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور، وبفروع الهيئة العامة للكتاب سلسلة (ما) تحت عنوان (ما الخطابة)؟

٢- ما يطلب إليه كتابته من خطب.



ثانيا: الاختبار الشفوي

فيما يطلب منه الحديث فيه من موضوعات.



يذكر أن المسابقة مفتوحة للأئمة والوعاظ والواعظات وأساتذة الجامعة ومعاونيهم والمعلمين وخطباء المكافأة.



أما عن الجوائز .. فالجائزة الأولى قدرها ٥٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٩٠ ٪ في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة.



الجائزة الثانية قدرها ٣٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٨٥ ٪ في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة.



الجائزة الثالثة قدرها ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٨٠ ٪ في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة.



ثلاث جوائز تقديرية قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪ على الأقل في كل من الاختبارين على حدة.



عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪ على الأقل في كل من الاختبارين على حدة، بالإضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بنجاح، مع ترشيح الأوائل من العاملين بالأوقاف للعمل بالمساجد الكبرى وقوافل شركات البترول وغيرها.