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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعلن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

انطلاق منتدى شباب
انطلاق منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة حرمه، لافتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

بدأت الجلسة بدخول الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية إلى القاعة الرئيسية، يعقبه عرض فيديو تقديمي من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تليه عدد من الكلمات للمحدثين وهم، سارة بدر، عضو من مصر، وإيزاك بوما، من دولة غانا، ورحاب عياش، من دولة تونس.

وعقب انتهاء الكلمات يعرض فيلم الافتتاح، بالإضافة إلى بعض الفقرات التاريخية والفنية، وعرض أغنية "بحلم بمكان"، وفيديو عن مستقبل العالم بعد جائحة كورونا.

هذا ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمته الافتتاحية معلنًا انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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