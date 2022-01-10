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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات والعمل المشترك هو سبيل تجاوز الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم، معقبا: “على الخير إجتمعنا وبسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل”.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمنتدي: “فى مستهل النسخة الرابعة بمنتدي شباب العالم..  تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب واداة لتبادل الرؤي بين كل العالم.. خاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني.. والتي تتحتم علينا ان ندرك أهمية الحوار وإدارة الإختلاف فيما بيننا”.

 

وأستكمل الرئيس السيسي: “يجب أن يكون لدينا حالة من اليقين والإيمان بأن نكون مختلفين دون تمييز.. وليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات والعمل المشترك من أجل الإنسانية”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم إنطلاق النسخة الرابعة لنسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم

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