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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم.. من هي إيتزيار بطلة La casa de papel

إيتزيار إيتونو
إيتزيار إيتونو

حرصت النجمة الأسبانية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية راكيل في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel، على حضور إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بـ مدينة شرم الشيخ، والذى يستمر إلى 13 يناير 2022 المقبل .

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن  إيتزيار إيتونو:

  •  درست إيتزيار إيتونو التمثيل وبدأت مشوارها الفني في عام 1993.
  • قدمت أول أفلامها في عام 1997 بعنوان "Agur Olentzero".
  • اشتهرت بدور محققة الشرطة بشخصية "راكيل" في المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel وقدمت أيضًا دور الشرطية في مسلسل "جيونكالي".
  • قدمت أكثر من 25 عملًا فنيًا بين مسلسلات وأفلام خلال مشوارها الفني.
  • ترشحت للفوز بجائزة الأوسكار في عام 2014 بعد مشاركتها في فيلم يحمل اسم "flower".
  • زارت مصر مرة واحدة في عام 1995.
     
 إيتزيار إيتونو

تزور شرم الشيخ لأول مرة في حياتها لحضور فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.
أشادت خلال اللقاء بأهمية منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر والتطور الكبير الذي شهدته الجمهورية خلال السنوات الأخيرة.

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كلمة إيتزيار إيتونو فى منتدى شباب العالم 

قالت يتزيار إيتونو خلال كلمتها بـ منتدي شباب العالم فى نسخته الرابعة المنعقدة بـ شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذه المرة تعتبر الثانية التى تزور فيها مصر، موضحة أن المرة الأولى كانت فى عام 1998، وكنت أزور الأماكن الأثرية بمصر و الأقصر، و مصر بها تراث تاريخى لا يصدق.

ولفتت إلى أن الجميع يعرفها بدورها فى مسلسل قلعة من ورق، واعتقد أن الجميع يعرفنى من هذا المسلسل.

 إيتزيار إيتونو

وأضافت أنها تتحدث لكل الشباب عن كيف نجعل للثقافة دور، وذلك بعد جائحة كورونا التى أثرت على العالم. 

وأوضحت أن جائحة كورونا التى جعلت الجميع يلتزم البيت، ولفتت إلى أنها شاهدت خلال فترة الجلوس فى البيت شاهدت عدد كبير من الأفلام و المسلسلات، عن طريق المنصات الرقمية، وأشارت إلى أن التواصل عبر المنصات كان مميز خلال فترة كورونا.

 إيتزيار إيتونو

وتابعت أن الشباب هم مستقبل هذا الكوكب، ونضع فى أيديكم عالمنا، وعليكم أن تقدموا أفضل ما لديكم من أجل هذا الكوكب، ولكى يكون الجميع سعيد، وأكدت أن التعليم هو البوابة للمرور لـ سوق العمل.

إيتزيار إيتونو النجمة الأسبانية إيتزيار إيتونو LA CASA DE PAPEL النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ

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