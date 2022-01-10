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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس رياضة النواب: منتدى شباب العالم يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب المصري

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، إن منتدى شباب العالم يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب المصري.

 

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بما سيطرحه المنتدى من قضايا متنوعة خاصة ملفات: مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وإعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

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برلماني : منتدى شباب العالم يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الثقافات

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شكر خاص من ولي عهد الأردن للرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم

وأعرب عن سعادته وفخره بحضوره منتدى شباب العالم بحضور  رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونه فرصة رائعة لتبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع شباب العالم، وبالتالي تنفيذ مبادرة الرئيس الخاصة بتمكين الشباب في ظل اهتمام غير مسبوق بالشباب في عهده، مؤكدًا على أن حرص الرئيس على المشاركة بجلسات المنتدى وتنظيمه للمرة الرابعة، خير دليل على إيمانه ودعمه غير المحدود بالشباب.

 

محمود حسين لجنة الشباب منتدى شباب العالم السيسي الأمن العالمي الأمن المائي

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