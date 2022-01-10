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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنفوجراف|

صندوق التنمية المحلية ينفذ 2691 مشروعا باستثمارات 31.6 مليون جنيه خلال 2021

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، جهود صندوق التنمية المحلية خلال عام 2021 في إطار سعي الوزارة لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات.

وأكدت وزارة التنمية في إنفوجراف نشرته اليوم، الإثنين، أنه تم ضخ 26,3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض، وتمويل 2691 مشروعا صغيرا و متناهي الصغر، ومشاركة المستفيدين بـ5,3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31,6 مليون جنيه خلال الفترة من1/1/2021حتى 31/12/ 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

ونوهت بأن محافظات الوجه القبلى حظيت بـ 16,2 مليون جنيه بنسبة 61,5% من إجمالى الاستثمارات، ومحافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة نفذت 504 مشروعاً باستثمارات 4,2 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ بمحافظة الدقهلية 379 مشروعًا بإجمالي باستثمارات 4,5 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه في بنى سويف تم تنفيذ 337 مشروعًا باستثمارات 5,8 ملايين جنيه، ثم الشرقية بـ258 مشروعاً بإجمالى استثمارات3,3 مليون جنيه ، ثم سوهاج بـ220 مشروعاً باستثمارات 2 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن عدد المشروعات التى مولها الصندوق للمرأة 1786 مشروعاً بنسبة تزيد على 68,5% من إجمالى المشروعات والنسبة وصلت 100% فى محافظة البحر الاحمر ،وبلغت 81% بمحافظتى الجيزة وسوهاج.

وأضاف أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف. 

وألمح إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.

انفوجراف صندوق التنمية المحلية رقم ا قياسي ا وزارة التنمية المحلية

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