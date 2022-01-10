النجاح يخرج من رحم المعاناة.. رسالة شديدة اللهجة من القيعي لـ كهربا

وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة شديدة اللهجة إلى محمود كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، عقب رحيله على سبيل الإعارة لصفوف هاتاي التركي حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتقل كهربا إلى هاتاي جاء بعد خروجه من حسابات موسيماني في الفترة الأخيرة، وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "فرصة خروج كهربا للإعارة هي أن يعود إلينا كما كان، وهو يعرف ما عليه وهو أن يعيد للجماهير كهربا الذي نتمناه".

وأصاف: "سيكون ذلك من خلال التركيز في أن تفعل شيء للأهلي، ولكن هذا يتطلب منك إصرارًا يا كهربا".

واختتم: "النجاح يخرج من رحم المعاناة، وأنت تستحق مكانة في الكرة أفضل من هذه بكثير".