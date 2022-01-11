رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال النظافة والإشغالات

نفذت رئاسة مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بمختلف الشوارع والأحياء.

وقام العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، بزيارة تفقدية لمختلف الأحياء للتأكد من رفع القمامة َوالمخلفات، وأيضاَ تفريغ الصناديق أولا بأول حرصاً علي سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وشملت الحملة متابعة أعمال الإشغالات والتعديات على الشوارع وإزالتها ورفع كفاءة هذه المناطق.

وأثناء التوجه للمرور والمتابعة علي منطقة جنوب، قام أحد المواطنين بمنطقة شيراتون بالإبلاغ عن ميل أحد أعمدة الكهرباء، الأمر الذي يعرض حياة المارة للخطر، وعلى الفور أصدر العميد طارق لطفي تعليماته بإصلاح العامود وصيانته بعد التنسيق مع شركة الكهرباء لإنهاء الأزمة.

واختتمت الحملة جهدها اليومي بمتابعة منطقة موقف سيارات سرفيس البياضية، للتأكد من مدى استجابة الباعة والتزامهم بأماكنهم وأتباعهم للتعليمات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام برفع كفاءة النظافة والإشغالات وفي إطار المتابعة الدورية للأعمال اليومية بالمدينة.