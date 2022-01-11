عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال منتدى شباب العالم..الأمم المتحدة: قيادة الرئيس السيسي لمواجهة تغيرات المناخ قوية

المدير التنفيذي لبرنامج
المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

قدمت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشكر والتقدير لمصر من أجل استضافة هذا المؤتمر المهم للغاية، معقبة: "أود أن أعبر عن بالغ تقديري لـ الرئيس السيسي على قيادته القوية وأيضاً رئيس الوزراء".

وأضافت، خلال جلسة “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ” بمنتدى شباب العالم: "نتوقع أن يكون دور مصر في هذا المؤتمر مثل دورها في مؤتمر التنوع البيولوجي الذي عُقد في شرم الشيخ أيضاً".

ونوهت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الـ 20 دولة المسئولة عن 76% من الانبعاثات، لابد أن تلتزم بالإجراءات بشأن هذه الانبعاثات، معقبة: "عندما نتحدث عن التكيف، لا بد من التأكد من أن الوعود التي قطعناها في المؤتمر الخامس عشر سوف تُطبق".

وأشارت إلى أن من هذه الوعود، أنه سيكون هناك في 2020، مائة مليار على الطاولة، ولكن ذلك لم يطبق حتى الآن، على الرغم من الوصول لعام 2022، معقبة: "لابد أن نوجه الخطاب للدول التي بإمكانها أن تطرح هذا النوع من التمويل".

 

الأمم المتحدة الرئيس السيسي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منتدى شباب العالم مؤتمر التنوع البيولوجي

موضوعات متعلقة

الفريق أحمد خالد: البحرية المصرية مسار لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة

دعاء السفر .. دعاء المسافر بالعربية والطائرة يزيد الرزق ويحفظ الأهل

عبد الرازق توفيق يكتب: القمة‭ ‬الثلاثية.. ‬ والمسار‭ ‬الرابح

37 مستشرقا وقياديا يمدحون سيدنا النبي .. غاندي: الإسلام انتشر بعدل محمد وليس بالسيف.. زويمر : كان مصلحا قديرا ومفكرا عظيما ..برناردشو: يستطيع حل مشاكل العالم بما يؤمن السلام والسعادة للبشر

المولد النبوي الشريف .. ماذا قال مشاهير الغرب عن النبي محمد؟ كلمات من ذهب

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

رئيس برلمانية المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: أحزاب المعارضة ليست شيطانية.. الحكومة ملزمة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية..حياة كريمة خطة ذكية وصلت ثمارها إلى المواطن..ومجلس الشيوخ قادر على العطاء

7 سنوات إنجازات غير مسبوقة لـ الرياضة في حكم الرئيس السيسي ..شاهد

ترشيحاتنا

أمم أفريقيا.. 19 قناة تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. تعرف عليها

السيسي : رأينا في خطر التغير المناخي فرصة سيستفيد منها الآلاف

آدم الشرقاوي: اشتغلت في مطعم قبل التمثيل ومشهد الباب مع فراج الأصعب في لعبة نيوتن

إيمانويل أمونيكي: مباراة مصر ونيجيريا ستكون صعبة.. كيروش مدرب رائع.. وتدريب الزمالك حلمي ( حوار)

على طريقة الجوهري.. شوبير يعلق علي تصريحات محمد صلاح قبل مواجهة نيجيريا

روث الخيل كان سببا فى صناعة السيارات.. السيسي: فى كل محنة وأزمة فرصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

رئيس الوزراء: 3.6 تريليون دولار خسائر عالمية بسبب تغيرات المناخ

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري .. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

علاج التهابات الأمعاء الغليظة.. علامات التهابها وطرق تفاديها

فيديو

فيديو جراف.. حقيقة هجوم ماجدة زكي على وائل الإبراشي بعد وفاته

تداول صور غرفة نوم محمد الأمين داخل دار يتيمات بني سويف.. والمتهم يرد "فيديو"

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ