خلال منتدى شباب العالم..الأمم المتحدة: قيادة الرئيس السيسي لمواجهة تغيرات المناخ قوية

قدمت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشكر والتقدير لمصر من أجل استضافة هذا المؤتمر المهم للغاية، معقبة: "أود أن أعبر عن بالغ تقديري لـ الرئيس السيسي على قيادته القوية وأيضاً رئيس الوزراء".

وأضافت، خلال جلسة “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ” بمنتدى شباب العالم: "نتوقع أن يكون دور مصر في هذا المؤتمر مثل دورها في مؤتمر التنوع البيولوجي الذي عُقد في شرم الشيخ أيضاً".

ونوهت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الـ 20 دولة المسئولة عن 76% من الانبعاثات، لابد أن تلتزم بالإجراءات بشأن هذه الانبعاثات، معقبة: "عندما نتحدث عن التكيف، لا بد من التأكد من أن الوعود التي قطعناها في المؤتمر الخامس عشر سوف تُطبق".

وأشارت إلى أن من هذه الوعود، أنه سيكون هناك في 2020، مائة مليار على الطاولة، ولكن ذلك لم يطبق حتى الآن، على الرغم من الوصول لعام 2022، معقبة: "لابد أن نوجه الخطاب للدول التي بإمكانها أن تطرح هذا النوع من التمويل".