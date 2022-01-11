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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«السويدي» يقترح تشكيل لجنة للاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال

الدكتور وليد السويدي
الدكتور وليد السويدي

أكد الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية وجود تمثيل قوي لشركات الخدمات الإستشارية والمقاولات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية، داخل السوق المصرية والعربية وعلى مستوى أفريقيا ودول إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس، الاثنين، لمناقشة خطة العمل لعام ٢٠٢٢.

واقترح السويدي إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2022، وذلك من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث جميع التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلول لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.

كما طالب بتبني جمعية رجال الأعمال المصريين، العمل على دخول شركات الاستشارات والمقاولات معًا لأسواق القارة الأفريقية ضمن تحالف مصري يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي، خاصة في أفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضا، وهو ما يتطلب دعما من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الأفريقية.

ولفت إلى أهمية التركيز على دراسة كيفية الدخول والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية، وعلى رأسها ليبيا والعراق بجانب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتصدير خدمات الاستشارات والمقاولات المصرية إلى أفريقيا.

وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المقترحة، هو العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية لإحتلال مكانة رفيعة فى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية بما يعزز من دور جمعية رجال الأعمال المصريين في مساندتها لخطط الدولة نحو التنمية العمرانية، ودعم أجندة مصر الدولية على مستوى العلاقات الدولية المتميزة فى أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار.

وأوضح أن آلية عمل اللجنة تقوم على تجهيز محددات وقواعد عمل لشركات المقاولات والاستشارات الهندسة للتأكد من تطبيق الأكواد العالمية فى مختلف المشروعات القومية فى مصر لضمان كفاءة المبانى، وتطبيق نظريات الاستدامة والمبانى الخضراء والحفاظ على البيئة وكل ما من شأنه تحسين المنتج العقارى المقدم.

وأكد أهمية العمل على زيادة الفرص التصديرية للخدمات الاستشارية وقطاع المقاولات في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري في أهم الدول الأفريقية، مع التركيز على الدول المحورية، ونقل الخبرات من الشركات المصرية المتواجدة بالسوق الأفريقية في قطاع البناء والتشييد، بجانب توفير المعلومات حول خطط عمل الوزارات المختلفة بالدول الأفريقية.

السويدي لجنة التشييد جمعية رجال الأعمال السوق المصري رجال الأعمال المصريين

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