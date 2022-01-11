ملتقي سنوي لرجال الصناعة.. إقامة معرض التكامل الصناعي الأول مارس المقبل

تزامنا مع اهتمام القياده السياسية والجهود المبذولة من الحكومة المصرية لدعم وتفضيل المنتج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد وتحديث عملية الانتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي يقام معرض التكامل الصناعي في الفترة من ١٧ الي ١٩ مارس القادم .

وقد افاد المهندس أحمد مجاهد رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض المنظمة للحدث أن المعرض قد اجتذب العديد من المطوريين الصناعيين والمصانع المصرية والذي يظهر أهمية المعرض ليصبح الملتقي السنوي لرجال الصناعة المصرية للتعرف علي البدائل المصرية في عمليات الانتاج والخدمات الصناعية.

وتشمل قائمة المعروضات كل ما يلزم المصانع المصرية بهدف تعزيز جودة الانتاج.