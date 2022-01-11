استبعاد حمدي والسولية.. تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام نيجيريا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وقرر كيروش استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر أمام نيجيريا هم: مروان حمدي ومروان داوود وعمرو السولية.

ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعب هم: محمد صبحي، محمود جاد، محمد عبد المنعم، عمر كمال، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، أيمن أشرف، مهند لاشين، عبد الله السعيد، محمود علاء، أحمد سيد زيزو.