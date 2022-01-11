مايا مرسي لـ "صدى البلد": نسبة مشاركة الفتيات بمنتدى شباب العالم عالية.. وسعيدة بجلسة المرأة

شاركت اليوم الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في جلسة بعنوان "نحو عالم شامل وآمن للمرأة"، في ثاني أيام منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت مايا مرسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "فخورة بانعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة رغم جائحة كورونا لكنه تم تنظيم منتدى شباب العالم بشكل هائل يليق بالحدث".

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: "سعيدة بوجود جلسة خاصة للمرأة بمنتدى شباب العالم ومشاركة شخصيات عامة فيها حيث ضمت أفكار مميزة ومشاركة شبابية ضخمة".

وأوضحت أن نسبة مشاركة الفتيات في منتدى شباب العالم مرتفعة وأن جميعهم في عمر الشباب وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على تمكين المرأة و تواجد الفتيات بهذا الكم في المنتدى من كافة الجنسيات.

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