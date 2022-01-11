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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرياضة يتفقد جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم| صور وفيديو

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

شهد ثاني أيام منتدى شباب العالم اليوم بشرم الشيخ حضور هائل للوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، حيث بدأت العديد من جلسات منتدى الشباب في العاشرة صباح اليوم وتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وضيوف مصر المشاركين في منتدى شباب العالم.

وفي جولة داخل قاعات منتدى شباب العالم، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جناح وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .

وتحدث الدكتور أشرف صبحي مع الحضور عن المبادرة الرئاسية الخاصة بوزارة الهجرة والتي تحمل عنوان "مراكب النجاة"، واستمع لآخر التطورات الخاصة بالمبادرة التي تهدف لحماية الشباب من السفر غير المشروع الذي يهدد حياتهم خاصة في ظل انتشار الفكر بشكلٍ كبير بين الشباب.

وترى وزارة الشباب والرياضة، إن منتدى شباب العالم يعد أحد أهم المعالم التي تميز الجمهورية الجديدة وينبثق بالأساس من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تمكين الشباب، وأصبح يمثل علامة فارقة في مجال العمل الشبابي ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي.

وأكدت أن اعتماد منتدى شباب العالم كمنصة دولية وملتقى لشباب العالم من قبل لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة فضلاَ عن إشادة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتلك التجربة المصرية العالمية كإسهام مصري للمجتمع الدولى أتاح مسارات ومجالات غير مسبوقة للحوار بين الحكومات والشباب وبين شباب العالم حول مختلف القضايا والموضوعات والرؤي الوطنية والدولية، تقديراً لما ساهمت به النسخ الثلاثة التى سبق عقدها للمنتدى منذ انطلاقته الأولى في شرم الشيخ عام 2017.

فأصبح المنتدى الجسر الأهم للتواصل بين شباب العالم والمنصة التي تعبر عن تطلعات وطموحات الشباب وأصبح الركيزة الأهم التي نعمل في وزارة الشباب والرياضة من خلالها وفى ضوء مخرجاتها على تنفيذ وطرح المزيد من المبادرات والبرامج والمشروعات الشبابية في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية.

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منتدى شباب العالم وزير الشباب والرياضة وزارة الهجرة مراكب النجاة

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