منذ 2008.. آبل تنفق 60 مليار دولار على مطوري متجر App Store

أعلنت شركة آبل الأمريكية، أرباح متجر التطبيقات الخاص بها App Store حيث كشفت الشركة عن قيامها بدفع 260 مليار دولار لمطوري متجر التطبيقات منذ إنشائه عام 2008 وحتى الآن.

وقالت شركة آبل، في بيانها، إنها قد دفعت 60 مليار دولار لمطورى متجر تطبيقات App Store في العام الماضى 2021 فقط، وهو أكثر عام خصصت فيه آبل لهم هذه الميزانية، حيث كانت قد دفعت في العام الأسبق 2020 حوالى 45 مليار دولار.

وبحسب موقع TechCrunch فإنه على الرغم من ذلك فإن آبل قد شهدت مزيدًا من معارضة المطورين بسبب عمليات الاحتيال في متجر التطبيقات ، والتي أصبحت موضوعًا لجلسة استماع في الكونجرس ، بالإضافة إلى الصعوبات المستمرة في عملية مراجعة التطبيقات.

واضطرت شركة آبل لتخفيض عمولة متجر التطبيقات App Store حيث خفضت الشركة عمولتها من 30٪ إلى 15٪ على التطبيقات التي تحقق أرباحًا تصل إلى مليون دولار سنويًا، كما أسقطت عمولات بعض تطبيقات ناشري الأخبار إذا اختاروا المشاركة في برنامج شركاء Apple News.

وطبقا لقرار محكمة فيدرالية أمريكية فإن آبل قد أمرت بإجراء تغييرات على App Store للسماح بروابط لخيارات الدفع الخاصة بطرف ثالث نتيجة لقرار دعوى شركة الألعاب Epic ، مما اضطر آبل إلى تخفيف قبضتها على متجر التطبيقات في عدد من الأسواق.

