عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد تأسيس الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي في مصر

صدى البلد

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي لتأسيس الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة التي سيكون مقرها مصر وتتبع الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي الذي يرأسه الدكتور دكتور كونستانت أنطوان روكس من كوت ديفوار .


يعقد المؤتمر في العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل، وسيتولى الاشراف على الأكاديمية الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ومدير مستشفى وادي النيل ويتولى منصب نأئب رئيس الاكاديمية ومعه نخبه من العلماء في مجالات الطب والطب الرياضي منهم د. محمد يحي استاذ جراحة العظام وعضو اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث . والدكتور خالد مسعود مدير الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد سعد نائب مدير مستشفى وادي النيل  والدكتور أحمد اشرف عيسى مدير وحدة القلب الرياضي والدكتور أحمد حمدي نائب مدير عام الطب الرياضي ..والدكتورة شيرين متولي اخصائي التغذية الرياضية ..والدكتور أحمد حمدي المدير العام في وزارة الشباب والرياضة .. وتم الاتفاق على أن تتولى سباين ميديكال برئاسة محمد كامل تنظيم كل فاعليات الاكاديمية .


وسيلقي رئيس الاتحاد الافريقي للطب الرياضي كلمة عبر الفيديو كونفرانس حول أهداف الاكاديمية التي ستتولى تقديم أحدث  البرنامج العلمية لصقل وتأهيل كل الكوادر الطبية في القارة الأفريقية من خلال محاضرين من مختلف علماء الطب من كافة انحاد العالم الذين ستسقدمهم الأكاديمية لكي تكون الكوادر الطبية التي تعمل مع كل الفرق الرياضيين في أفريقيا وكذلك في تنظيم البطولات قادرة على التسلح باحدث وسائل العلم للحفاظ على حياة الرياضيين خاصة مع ظهور حالات وفاة للرياضيين في الملاعب .. وأيضاً لما تتطلبه من مواجهة جائحة كورونا وأيضاً درء خطر المنشطات عن اللاعبين ..وسيكون تأهيل الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل من أهم مسئوليات هذه الأكاديمية .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتحاد الأفريقي للطب الرياضي كونستانت أنطوان روكس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الإسلام قائم على تنمية الذوق والرقي الشخصي والمجتمعي

جمال الغندور: حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح مصر أمام نيجيريا

يمن الحماقي: مصر قادرة أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية| خاص

سر اصابة متلقو لقاح كورونا بالفيروس

المرأة تستعيد مكانتها في عهد السيسي.. ماذا فعلت الحكومة لحمايتها؟

كيفية تنزيل الصور على سناب شات واسترجاع الذكريات وحفظها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف فى أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من كارلوس كيروش عقب هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

فيديو

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

وفاة وائل الإبراشي.. زوجته: خطأ طبي وراء وفاته.. والطبيب المعالج يرد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ