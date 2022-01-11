وزير الرياضة يشهد تأسيس الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي في مصر

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي لتأسيس الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة التي سيكون مقرها مصر وتتبع الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي الذي يرأسه الدكتور دكتور كونستانت أنطوان روكس من كوت ديفوار .



يعقد المؤتمر في العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل، وسيتولى الاشراف على الأكاديمية الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ومدير مستشفى وادي النيل ويتولى منصب نأئب رئيس الاكاديمية ومعه نخبه من العلماء في مجالات الطب والطب الرياضي منهم د. محمد يحي استاذ جراحة العظام وعضو اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث . والدكتور خالد مسعود مدير الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد سعد نائب مدير مستشفى وادي النيل والدكتور أحمد اشرف عيسى مدير وحدة القلب الرياضي والدكتور أحمد حمدي نائب مدير عام الطب الرياضي ..والدكتورة شيرين متولي اخصائي التغذية الرياضية ..والدكتور أحمد حمدي المدير العام في وزارة الشباب والرياضة .. وتم الاتفاق على أن تتولى سباين ميديكال برئاسة محمد كامل تنظيم كل فاعليات الاكاديمية .



وسيلقي رئيس الاتحاد الافريقي للطب الرياضي كلمة عبر الفيديو كونفرانس حول أهداف الاكاديمية التي ستتولى تقديم أحدث البرنامج العلمية لصقل وتأهيل كل الكوادر الطبية في القارة الأفريقية من خلال محاضرين من مختلف علماء الطب من كافة انحاد العالم الذين ستسقدمهم الأكاديمية لكي تكون الكوادر الطبية التي تعمل مع كل الفرق الرياضيين في أفريقيا وكذلك في تنظيم البطولات قادرة على التسلح باحدث وسائل العلم للحفاظ على حياة الرياضيين خاصة مع ظهور حالات وفاة للرياضيين في الملاعب .. وأيضاً لما تتطلبه من مواجهة جائحة كورونا وأيضاً درء خطر المنشطات عن اللاعبين ..وسيكون تأهيل الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل من أهم مسئوليات هذه الأكاديمية .