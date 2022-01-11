مدرب نيجيريا: منتخب مصر لعب على التمرير لمحمد صلاح ولكننا أكثر جماعية

تحدث أوجستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، عن الفوز الذي حققه أمام مصر، في أولى مواجهات المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا.

واستطاع منتخب نيجيريا تحقيق الفوز على مصر بهدف دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وقال أوجستين خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين على الأداء، المنتخب المصري جدير بالاحترام ولكننا لعبنا باستراتيجية معينة".

وأضاف: "هم أيضًا يلعبون باستراتيجية وأنهم يريدون التمرير لـ محمد صلاح، ونحن عملنا على الاستحواذ على الكرة وعدم وصولها لـ محمد صلاح".

وأتم: "سنلعب كل مباراة على أنها مباراة نهائية وسنرى ماذا سنفعل".