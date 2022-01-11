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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة سكواد جيم.. تركى آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة بموسم الرياض

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن مفاجأة جديدة في موسم الرياض، من خلال نشر صورة لغلاف المسلسل الكوري الشهير سكواد جيم.


وكتب آل الشيخ عبر حسابه علي تويتر "‏قريباً تجربة ولعبه سترسخ في اذهان كل من يزورها 🔥🔥🔥 الافتتاح خلال الأيام القادمة ان شاء الله"


يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 
ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه فعاليات موسم الرياض سكواد جيم ألعاب

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