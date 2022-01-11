وزيرة البيئة : مصر لديها نظام للإنذار المبكر بشأن السيول والأمطار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المواطن في مصر والعالم يدفع ثمن الانبعاثات الحرارية، مؤكدة أن مصر تمتلك نظام الإنذار المبكر لسيول والأمطار.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لو أصبح هناك مدونة سلوك لتغير المناخ «الوضع هيفرق»؛ للتعامل مع الكوكب بأسلوب صحيح، لافتة إلى أن مصر لديها شق دولي للتحضير للمؤتمر، والشق الأخر يتمثل في خطتها الموضوعة لمجابهة أزمة تغير المناخ.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال لقائها على «صدى البلد» على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن مصر وضعت استراتيجية حتى عام 2050 بشكل متكامل وشامل، لافتة إلى الحاجة لحملة وطنية تشرح للمواطنين معنى تغير المناخ، مؤكدة أن شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء قبل استضافة مؤتمر قمة المناخ المقبل؛ بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأوضحت أن مصر بدأت العمل في ملف السياحة البيئية منذ عام ونصف، بالتنسيق مع وزارة السياحة، مشيرة إلى أن مصر لديها نظام إنذار مبكر بشأن السيول والأمطار، ونأمل أن يكون لدى مصر إجراءات حماية أكبر، مؤكدة أن وزارة الري رصدت 7 مليار جنيه لحماية الشواطئ.

ولفتت إلى أن مصر أعدّت خريطة تفاعلية لكشف المحمية أو الوادي الآمن أو الخطر حتى عام 2100، وهي أمور تطمئن الناس لأن مجهودات الدولة بخصوص اكتشاف الأمطار يحتاج لتضافر جهود الجميع، والخسائر تكون مزدوجة بسبب التغيرات المناخية التي تؤدي لإهدار الموارد الطبيعية.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ حزمة من المشروعات الخضراء صديقة البيئة، موضحة أنه من المهم اتخاذ منتدى شباب العالم لإرسال رسالة للعالم باحتضان الإنسانية والأمل والسلام، موضحة أن مصر كان لديها مدفنين صحيين للمخلفات (في الحمام والعبور)، مؤكدة أن مصر رصدت 10 مليار جنيه لتحديث منظومة المخلفات والمدافن في مصر.