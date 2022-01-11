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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتغدى ونتصور مع بعض.. فيفي عبده تعتذر عن تأجيل جلسات أبو ظبي

فيفي عبده
فيفي عبده

أعلنت فيفي عبده، تأجيل الحدث الذي كان مقررا حضورها في فعالياته بإحدى منتجعات أبو ظبي نهاية الشهر الجاري، في منشور لها على إنستجرام. 

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها: "كنت أعلنت امبارح عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم أنا هأجل الإيفنت ده لظروف انشغالي في مصر.. متحمسة جدا أقابل كل السيدات اللي كنت هاشوفهم في أبو ظبي ونتغدى ونتصور مع بعض وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبا". 

إعلان فيفي عبده 

نشرت فيفي عبده إعلانا مبهما عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، تعلن فيه عن إقامة جلسات غير مفهومة الهدف بالحجز مسبقا بإحدى منتجعات أبو ظبي. 

وجاء في إعلان فيفي عبده إن إحدى المنتجعات تحدد أسعارا معينة لمقابلتها تتفاوت حسب الفئة المختارة وفرق الأموال. 

يستطيع وفقا للإعلان كل من يحجز فئة البلاتينوم أن يستمتع بجلسة "مثيرة" مع فيفي عبده لمدة ساعتين من 11 صباحا وحتى 1 ظهرا يوم السبت والأحد 22 و23 يناير الجاري. 

شمل هذه الفئة لقاء وتحية وفرصة تصوير وغداء مع الفنانة فيفي عبده مقابل 1100 درهم إماراتي أي بما يعادل "4700 جنيه مصري" للشخص الواحد. 

أما الفئة الذهبية سيكون اللقاء فيها مع فيفي عبده أيام الجمعة والسبت والأحد من 4 وحتى 5 ونصف مساء، بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير معها مقابل 750 درهم إماراتي أي "3200 جنيه مصري" للشخص الواحد. 

كما حمل الإعلان تنويها غامضا عن إتاحة عروض للغرف المميزة، دون توضيح طبيعة الفعالية المقامة بها، مع التشديد على تواجد شهادة تطعيم صالحة و48 ساعة نتيجة pcr  سلبية إلزامية.

حقيقة إعلان فيفي عبده 

أثار هذا الإعلان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تخرج فيفي عبده بأي توضيح حول الأمر. 

لكن الموقع الإلكتروني لمجموعة الفنادق المنوهة في الإعلان كشف المزيد عن تفاصيل هذه الفعالية، أولها هو تخصيص هذه المقابلات للسيدات فقط مقابل جلسات وكورسات رقص تقدمها فيفي عبده نفسها. 

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