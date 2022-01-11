بعد خسارة المنتخب من نيجيريا..أيمن الكاشف : كيروش عليه إحترام تاريخ مصر..فيديو

قال المعلق الرياضي، أيمن الكاشف، إن طريقة لعب المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش خلال مباراة نيجيريا اليوم لن تجدي نفعا مع المنتخب، مؤكدا أن كيروش اعتمد على طريقة 4-3-3.

وأضاف أين الكاشف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن تلك الطريقة لا يد من وجود عقل مدبر للفريق، وتعتمد على السرعات، وهي لا يمكن للمنتخب تأديتها بشكل جيد.

وتابع أنه أتمنى أن يظهر المنتحب المصري بشكل أفضل خلال اللقائين القادمين أمام المنتخب السوداني ومنتخب غينيا بيساو، حتى يضمن الصعود للدور القادم بأمم أفريقيا.

كارلوس كيروش

وأشار المعلق الرياضي إلى أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، عليه إحترام تاريخ مصر في اللقائين القادمين.



