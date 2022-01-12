عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: لا داعي للقلق من توابع الزلزال.. ناموا واطمنوا| فيديو

زلزال
زلزال

طمأن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، المصريين بشأن زلزال فجر أمس، مشيرا إلى أنه لا داعي للقلق من توابع الزلزال، فالوضع مستقر.

وقال جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «ETC»: «قولنا للناس اطمنوا وناموا واحنا اللي معرفناش ننام بسبب كثرة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التلفزيونية للحديث عن توابع الزلزال وأسبابه».

وأضاف رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، أنه تم رصد التوابع والذبذبات الناتجة عن الزلزال في العديد من الدول، مشيرا إلى أن هناك دول على مستوى العالم تعرضت لزلزال منها مصر، ولكن هناك شائعات ليس لها أساس من الصحة.

زلزال 11 يناير ليس له علاقة بكارثة 92 

وأشار «جاد القاضي» إلى أنه هناك أكثر من زلزال حدث الفترة الماضية غير محسوس، ولم نقم بالإفصاح؛ منعا لأي بلبة، لافتا إلى أن زلزال أمس 11 يناير ليس له علاقة بزلزال 92؛ لأن المنطقة غير المنطقة والأرض مختلفة.

ولفت رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إلى أن قبرص واليونان تعرضتا لزلزال، وهذا يعتبر ضمن ظاهرة تفريغ الطاقة لمنطقة التقاء القارة الأفريقية بالقارة الأوروبية وبالتالي ينتج عنها تفريغ للطاقة عليها، ويوجد زلازل لا نشعر بها في مصر.

جاد القاضي البحوث الفلكية توابع الزلزال زلزال 92 تفريغ الطاقة

ترشيحاتنا

مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية: التغير المناخي يؤثر بشكل مباشر على كل القطاعات | فيديو

البحوث الفلكية: لا داعي للقلق من توابع الزلزال.. ناموا واطمنوا| فيديو

التحالف العربي يطلق عملية حرية اليمن السعيد

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة على طفلين بأحد شوارع دمياط

السفير البريطاني لـ«صدى البلد»: اللهجة المصرية تفوق أي لهجة بالعالم.. وأعشق الفول المدمس

خبير اقتصادي : السيارات الكهربائية غزت العالم.. ومصر قادرة على إنتاجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق شقة سكنية بفيصل

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ