البحوث الفلكية: لا داعي للقلق من توابع الزلزال.. ناموا واطمنوا| فيديو

طمأن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، المصريين بشأن زلزال فجر أمس، مشيرا إلى أنه لا داعي للقلق من توابع الزلزال، فالوضع مستقر.

وقال جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «ETC»: «قولنا للناس اطمنوا وناموا واحنا اللي معرفناش ننام بسبب كثرة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التلفزيونية للحديث عن توابع الزلزال وأسبابه».

وأضاف رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، أنه تم رصد التوابع والذبذبات الناتجة عن الزلزال في العديد من الدول، مشيرا إلى أن هناك دول على مستوى العالم تعرضت لزلزال منها مصر، ولكن هناك شائعات ليس لها أساس من الصحة.

زلزال 11 يناير ليس له علاقة بكارثة 92

وأشار «جاد القاضي» إلى أنه هناك أكثر من زلزال حدث الفترة الماضية غير محسوس، ولم نقم بالإفصاح؛ منعا لأي بلبة، لافتا إلى أن زلزال أمس 11 يناير ليس له علاقة بزلزال 92؛ لأن المنطقة غير المنطقة والأرض مختلفة.

ولفت رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إلى أن قبرص واليونان تعرضتا لزلزال، وهذا يعتبر ضمن ظاهرة تفريغ الطاقة لمنطقة التقاء القارة الأفريقية بالقارة الأوروبية وبالتالي ينتج عنها تفريغ للطاقة عليها، ويوجد زلازل لا نشعر بها في مصر.