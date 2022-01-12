محمد صلاح ينتقد كيروش بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | فيديو

انتقد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أداء المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وقال صلاح في تصريحات لقناة “الحدث اليوم” : “كارلوس كيروش بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير كده”.

وتابع: “هل من المعقول إن مفيش حد في مصر بيفهم وكيروش بس هو اللي فينا، والمدرب ده عامل زي النجار المسلح اللي بيرقع في البيت، وكيروش هيفضل يعاند شعب مصر دايما ومفيش فايدة” .

وتابع: "معقول مصر مفيش فيها غير صانع العاب واحد بس وهو عبدالله السعيد، المدرب دا مش عارف بيعمل إيه ولازم يتحاسب" .

وواصل: “كيروش قرر عدم وجود أفشة في المنتخب علشان الجماهير بتحب اللاعب ودايما بيعمل عكس الجماهير” .

وقدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة ، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.