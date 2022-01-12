أول تعليق من كيروش بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا .. فيديو

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، استياءه من قرار حكم مباراة نيجيريا بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفراعنة.

وقال كيروش في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "عدم احتساب ركلة جزاء لمصر ضد نيجيريا أمر مستحيل".

وأضاف: "لا أستطيع تصديق أن حكم تقنية الفيديو لم يلاحظ وجود ضربة جزاء، قد يكون حكام الفيديو غير موجودين أو تقنية الفيديو لم تعمل وقتها، يجب احترام مصر في هذه المنافسة".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر قائلا: "ما حدث ليس بيدي، لم نتعادل في هذه المباراة لأن الحكم لم يعطينا حقنا، لا أتحدث عن ذلك الموقف كعذر، هذا ليس عذرا فهذه هي كرة القدم مباراة بـ90 دقيقة".

وقدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



أضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة ، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة أمس درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.



وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً، وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.